Ein Kind hält eine Schultüte mit der Aufschrift "Endlich Schulkind" am ersten Schultag. (zu dpa: «Erster Tag für die ABC-Schützen in Rheinland-Pfalz») Foto: Christoph Reichwein/DPA

Mainz (dpa/lrs). Aufgeregte Kinder, bunte Schultüten und Ranzen: Für die ABC-Schützen beginnt erst einen Tag nach dem offiziellen Start ins neue Schuljahr der erste Tag in ihren Klassen. Rund 41.250 Mädchen und Jungen werden in Rheinland-Pfalz eingeschult. Das sind über 260 Kinder mehr und so viele Erstklässlerinnen und Erstklässler wie noch nie in den vergangenen 20 Jahren in Rheinland-Pfalz.

Die Grundschulen stehen im Schuljahr 2024/25 besonders im Fokus der rheinland-pfälzischen Bildungspolitik. Besonders die Basiskompetenzen der Kinder beim Lesen, Schreiben und Rechnen sollen gestärkt werden. Dafür gibt es mehr Unterrichtszeit sowie verbindliche Programme und Tests.