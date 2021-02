Luxemburg

Erster Nachweis von Marderhund in Luxemburg

In Luxemburg ist erstmals ein Marderhund nachgewiesen worden. Wie die Naturverwaltung des Landes am Montag mitteilte, handelt es sich um ein Tier aus dem südluxemburgischen Raum Bettemburg. In den vergangenen Jahren habe es mehrmals Hinweise auf Marderhunde gegeben. Am vergangenen Mittwoch sei nun der erste offizielle Nachweis gelungen.