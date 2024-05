Kaiserslautern

2. Liga

Erster Matchball: FCK kann Zweitliga-Verbleib perfekt machen

Von dpa/lrs

i ARCHIV - Kaiserslauterns Trainer Friedhelm Funkel zeigt den Daumen hoch. Foto: Jörg Halisch/dpa

Drei Wochen vor dem Pokal-Finale in Berlin kann der 1. FC Kaiserslautern bei Hertha BSC den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga schaffen. Dafür müssen drei Punkte her.