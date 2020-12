Saarbrücken

Erster Lockdown-Tag: Lernplattform für Schüler ausgefallen

Am ersten Tag des coronabedingten Lockdowns ist im Saarland die Lernplattform für Tausende Schüler und Lehrer zeitweise ausgefallen. Sie sei wegen der vielen Zugriffe wahrscheinlich überlastet gewesen, sagte am Mittwoch ein Sprecher des Bildungsministeriums in Saarbrücken. Im Laufe des Vormittags sei die Plattform „Online Schule Saarland“ wieder erreichbar gewesen. Es werde daran gearbeitet, dass sich dieses Problem nicht wiederhole. Auf die Plattform mit Unterrichtsstoff und anderen Lernmaterialien können rund 300 Schulen und andere pädagogische Einrichtungen zugreifen, angemeldet sind rund 70 000 Schüler und 8700 Lehrer.