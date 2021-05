Mainz

Erster Heilwald in Rheinland-Pfalz ausgewiesen

Ein Buchen- und Eichenbestand bei Lahnstein ist der erste anerkannte Kur- und Heilwald in Rheinland-Pfalz. Der Staatssekretär des Umweltministeriums, Ulrich Kleemann (Grüne), übergab dem Lahnsteiner Oberbürgermeister Peter Labonte (CDU) am Dienstag das amtliche Schild dafür. In einer im Februar veröffentlichten Verordnung hat das Land Kriterien festgelegt, unter denen ein Wald als therapeutisch wirksam ausgewiesen werden kann. Damit sollen insbesondere kommunale Waldbesitzer dabei unterstützt werden, zusammen mit medizinischen Einrichtungen „ein attraktives waldtherapeutisches Angebot“ zu schaffen.