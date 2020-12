Archivierter Artikel vom 24.03.2020, 10:20 Uhr

Homburg

Erster Corona-Patient im Saarland wieder gesund

Der erste Patient im Saarland mit Covid-19 ist wieder gesund. Die Erkrankung bei dem Arzt sei sehr milde verlaufen, teilte das Universitätsklinikum des Saarlandes in Homburg mit. Dem Mann gehe es gut, er habe seinen Dienst wieder aufgenommen. Anfang März war bei dem Mediziner der Uniklinik in Homburg das Coronavirus saarlandweit zum ersten Mal bestätigt worden. Er ging in häusliche Quarantäne und wurde regelmäßig getestet. Der „Patient 1“ gelte nun als geheilt, teilte die Uniklinik mit. Er hatte sich wohl bei einem Medizinerkongress bei einem erkrankten Kollegen angesteckt. Die Zahl der Corona-Fälle im Saarland war am Montag (Stand 15 Uhr) auf 383 gestiegen. Zuvor hatten Medien über die Heilung des Arztes berichtet.