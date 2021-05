Saarbrücken

Erste zwei Kreise im Saarland lockern ab Donnerstag

In den ersten Kreisen im Saarland werden ab Donnerstag die Beschränkungen der Bundes-Notbremse wieder aufgehoben: Im Kreis Merzig-Wadern und im Kreis St. Wendel. Grund: Diese Kreise haben laut Robert Koch-Institut (RKI) an fünf Werktagen in Folge bei der Sieben-Tage-Inzidenz den Schwellenwert von 100 unterschritten – und zwar von Donnerstag bis (heutigen) Dienstag. Nach dem Infektionsschutzgesetz des Bundes treten Lockerungen am übernächsten Tag in Kraft – also an diesem Donnerstag.