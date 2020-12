Archivierter Artikel vom 20.04.2020, 07:50 Uhr

Offenbach

Erste Wochenhälfte wird sonnig und windig

Die Woche startet in Rheinland-Pfalz und dem Saarland freundlich und wolkenlos. Ein Hoch über Norwegen bringe „trockene und milde Luft“, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag in Offenbach mit. Am Montag werden Temperaturen von 16 bis 21 Grad erwartet. Dazu scheint die Sonne und es weht ein mäßiger, in Böen zeitweise starker bis stürmischer Nordost- bis Ostwind. Vereinzelt ist laut DWD auch mit Sturmböen zu rechnen.