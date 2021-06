Mainz

Erste Warnstreiks in Versand- und Einzelhandel angelaufen

Nach den gescheiterten Tarifverhandlungen im rheinland-pfälzischen Einzel- und Versandhandel ist es am Freitag zu ersten Warnstreiks gekommen. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat dazu die Beschäftigten der Unternehmen KVB in Nieder-Olm, IKEA in Koblenz und Amazon in Koblenz aufgerufen, die Arbeit ganztägig niederzulegen. Die Aktionen seien am Morgen erfolgreich angelaufen, sagte Verdi-Verhandlungsführerin Monika di Silvestre. Alle KVB-Mitarbeiter seien zu Hause geblieben.