Der saarländische Landtag kommt am heutigen Mittwoch (9.00 Uhr) in der Saarlandhalle zu seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause zusammen. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Erste Lesung des Saarländischen Tariftreue- und Fairer-Lohn-Gesetzes und Änderungen des Corona-Maßnahmen-Gesetzes.

Darüber hinaus geht es um einen Antrag der Koalitionsfraktionen von CDU und SPD zum „Autoland Saarland“. Landtag und Landesregierung bekräftigen in einer Erklärung, dass sie hinter Ford und den Beschäftigten des Werkes in Saarlouis stehen. Zudem appellieren sie darin an die Unternehmensspitzen in Köln und Dearborn, dass Saarlouis über 2025 hinaus weiter Standort für moderne Mobilität sein soll.

