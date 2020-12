Archivierter Artikel vom 27.04.2020, 02:20 Uhr

Mainz

Erste Schulen öffnen wieder und Maskenpflicht tritt in Kraft

Zum Wochenstart müssen sich die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland auf Veränderungen einstellen. In beiden Bundesländern gilt nun eine Pflicht zum Tragen von Alltagsmasken zum Schutz vor dem Cororavirus. Außerdem beginnt in Rheinland-Pfalz die Schule.