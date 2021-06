Bous

Erste Saar-Apotheken stellen digitale Impfnachweise aus

Die ersten Apotheken im Saarland haben am Montag mit der Ausstellung von digitalen Impfzertifikaten begonnen. Am Morgen habe es zunächst Anlaufschwierigkeiten gegeben, da die Seite des Apothekenportals zeitweise nicht zu erreichen gewesen sei, sagte der stellvertretende Vorsitzende des Saarländischen Apothekervereins, Stefan Behrens, in Bous (Kreis Saarlouis). „Der Server war wohl anfangs überlastet.“ Seit dem Vormittag funktioniere es aber: Er habe schon mehr als 20 Zertifikate ausgestellt, so Behrens.