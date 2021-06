Neustadt/Wstr

Erste Pfälzer Frühkartoffeln geerntet: Märkte und Hofläden

Neustadt/Wstr. (dpa/lrs) – In der Pfalz hat die Frühkartoffel-Ernte begonnen. Die Knollen kämen in vielen Hofläden und auf den Wochenmärkten in der Region in den Verkauf, teilte die Erzeugergemeinschaft „Pfälzer Grumbeere“ am Mittwoch mit.