Luxemburg

Erste lokale Übertragungen von Coronavirus in Luxemburg

In Luxemburg hat es die ersten Übertragungen des Coronavirus innerhalb des Landes gegeben. In zwei Fällen sei nachgewiesen worden, dass sich die Personen in Luxemburg angesteckt hätten, teilte die luxemburgische Regierung am Donnerstag mit. Die anderen Patienten hatten sich im Ausland mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert. Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus ist im Großherzogtum auf 19 (Stand Donnerstagmittag) gestiegen. 93 Menschen befinden sich den Angaben zufolge in Quarantäne.