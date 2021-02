Saarbrücken/Berlin

Erste Lieferung des Astrazeneca-Impfstoffs im Saarland

Im Saarland werden am Wochenende die ersten Lieferungen des Corona-Impfstoffs von Astrazeneca erwartet. 4800 Impfdosen des britisch-schwedischen Herstellers sollen am Samstag ausgeliefert werden, wie aus Zahlen des Bundesgesundheitsministeriums hervorgeht. In der nächsten Woche ist demnach die Auslieferung von 4800 Impfdosen vorgesehen, eine Woche später 12 000 und Anfang März 16 800.