Mainz

Erste Landtagssitzung im sanierten Deutschhaus

Der rheinland-pfälzische Landtag kommt heute nach rund sechs Jahren in provisorischen Räumen zu seiner ersten regulären Sitzung im sanierten Parlamentssitz zusammen. Ein Schwerpunkt des ersten von zwei Plenumstagen im Deutschhaus am Rhein ist die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zur Flutkatastrophe und deren Folgen. Sowohl die AfD als auch die CDU haben einen Antrag gestellt. Zudem sollen in der ersten regulären Sitzung nach der Flutkatastrophe entscheidende gesetzliche Weichen für den Wiederaufbau gestellt werden.