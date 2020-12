Archivierter Artikel vom 22.05.2020, 13:50 Uhr

Neustadt/Wstr

Erste Frühkartoffeln geerntet: Vorerst Hofläden und Märkte

Neustadt/Wstr. (dpa/lrs) – In der Pfalz hat die Frühkartoffel-Ernte begonnen. Die ersten Knollen kämen in kleineren Mengen und als Sackware in den Verkauf, teilte die Erzeugergemeinschaft „Pfälzer Grumbeere“ am Freitag mit. Verbraucher in der Region erhalten die Frühlingsbotschafter demnach ackerfrisch in ausgewählten Hofläden und an Marktständen. „In den kommenden Tagen und Wochen steigen schrittweise mehr Erzeuger in die Ernte der loseschaligen Pfälzer Frühkartoffeln ein“, hieß es. Bei passendem Wetter würden die Mengen rasch zunehmen.