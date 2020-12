Archivierter Artikel vom 14.07.2020, 16:20 Uhr

Tholey

Erst Verfolgungsjagd – dann Unfall mit mehreren Verletzten

Ein 21-jähriger Fahrer hat sich im Saarland erst eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Kurz darauf war der Mann in einen Verkehrsunfall verwickelt, erklärte die Polizei am Dienstag. Bei der Verfolgung am Montagnachmittag ab Tholey ignorierte der 21-Jährige demnach jede Aufforderung zum Stoppen ebenso wie sämtliche Verkehrsregeln.