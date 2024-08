Hitze und viel Sonne bringt der Rest der ersten Wochenhälfte in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Einigen dürfte da die leichte Abkühlung am Freitag gelegen kommen.

Die Sonne scheint am Rand von dunklen Wolken. (zu dpa: «Erst Sonne und 33 Grad - dann Regen und Gewitter») Foto: Annette Riedl/DPA

Offenbach (dpa/lrs) – Auf einen Wochenstart mit viel Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen folgt in Rheinland-Pfalz und im Saarland ab Donnerstag unbeständiges Wetter. Die Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) erwarten erst einen sonnigen Dienstag mit bis zu 25 bis 29 Grad und dann einen heißen Mittwoch mit maximal 29 bis 33 Grad. An beiden Tagen ist laut Vorhersage weit und breit kein Regen in Sicht.

Am Donnerstag machen sich im Verlauf des Tages mancherorts aber Schauer und später auch teils kräftige Gewitter breit, wie es hieß. Die Temperaturen erreichen laut DWD dennoch bis zu 27 bis 32 Grad.

Wechselnd bis teils stark bewölkt zeige sich der Himmel auch am Freitag. Außerdem könne es gebietsweise regnen und vereinzelt gewittern. Mit höchstens 23 bis 27 Grad bringt der Freitag zudem zumindest etwas Abkühlung, so die Vorhersage.