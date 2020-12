Archivierter Artikel vom 03.05.2020, 12:50 Uhr

Erst Regen, dann Sonne in Rheinland-Pfalz und Saarland

Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) – Die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland erwartet ein regnerischer Wochenstart. Am Montag gibt es dort Regen und Wolken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte. Die Höchstwerte liegen zwischen 16 und 19 Grad, im Bergland wird es nicht wärmer als 14 Grad. Die Schauer lassen laut Vorhersage am Abend etwas nach, in der Nacht zu Dienstag klart der Himmel auf.