Erschossene Polizistin beigesetzt: Trauer auch in Landtagen

Homburg/Mainz (dpa) – Unter großer Anteilnahme ist die Ende Januar bei Kusel in der Westpfalz erschossene Polizeianwärterin beigesetzt worden. Mehr als 600 Gäste verfolgten am Mittwoch vor der Aussegnungshalle am Friedhof in Homburg-Erbach im Saarland die Trauerfeier, die per Ton nach draußen übertragen wurde.

In der Halle nahm die Familie nicht öffentlich mit einer Ehrenwache der Polizei Abschied von der 24-Jährigen. Auch der Innenminister aus Rheinland-Pfalz, Roger Lewentz (SPD), und sein saarländischer Amtskollege Klaus Bouillon (CDU) waren anwesend.

Die Beamtin war am 31. Januar zusammen mit einem 29 Jahre alten Kollegen während einer Fahrzeugkontrolle getötet worden. Zwei Männer aus dem Saarland sitzen als mutmaßliche Täter wegen des Verdachts auf gemeinschaftlichen Mord in Untersuchungshaft. Die Tat hatte bundesweit Entsetzen ausgelöst. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Männer mit der Tat Jagdwilderei verdecken wollten.

Der Polizeikommissar war am Dienstag im saarländischen Freisen zu Grabe getragen worden. Zu der Beisetzung am Mittwoch kamen Hunderte Polizisten, die bei Regen andächtig innehielten. Der Polizei zufolge handelte es sich vor allem um Studierende der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz. Die Beamtin hätte Ende April ihren Abschluss gemacht, sagte ein Sprecher.

Die junge Frau „habe für ihren Beruf gebrannt“ und war überzeugt, die richtige Wahl getroffen zu haben, sagte Hochschulleiter Uwe Lederer. „Die Brutalität und die Kaltblütigkeit der Morde macht uns fassungslos. Wir suchen nach Antworten. Vielleicht werden wir diese niemals finden. Für uns alle ist dies nur sehr schwer zu ertragen.“

In Saarbrücken gedachte der Landtag des Saarlandes mit einer Schweigeminute der beiden Polizisten. „Wir alle sind bestürzt, schockiert und tieftraurig“, sagte Landtagspräsident Stephan Toscani.

Auch der rheinland-pfälzische Landtag gedachte der beiden Polizisten. Betroffen über den Tod der jungen Menschen erhoben sich die Abgeordneten in Mainz zu einer Schweigeminute von ihren Plätzen. „Sie haben im Dienst für unser Land ihr Leben verloren“, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD). „Wir trauern gemeinsam um zwei lebensfrohe junge Menschen, die mit ganz großer Leidenschaft unser aller Sicherheit zu ihrem Beruf gemacht haben.“

