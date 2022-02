Erschossene Polizisten in Kusel: Faeser gedenkt der Toten

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat am Freitag in Frankfurt der beiden in Rheinland-Pfalz erschossenen Polizisten gedacht. Sie nahm an einer Gedenkminute der Bundespolizei am Hauptbahnhof teil. Faeser dankte den Polizistinnen und Polizisten, die „Tag für Tag unter Einsatz ihres Lebens“ für die Sicherheit der Gesellschaft einstünden.

Frankfurt/Main (dpa) – Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat am Freitag in Frankfurt der beiden in Rheinland-Pfalz erschossenen Polizisten gedacht. Sie nahm an einer Gedenkminute der Bundespolizei am Hauptbahnhof teil. Faeser dankte den Polizistinnen und Polizisten, die „Tag für Tag unter Einsatz ihres Lebens“ für die Sicherheit der Gesellschaft einstünden.

Angesicht der unfassbaren Taten ergreife manche „Wut, Ratlosigkeit, auch Angst“, sagte Polizeiseelsorger Christian Preis. „Wir haben keine Antwort. Alle Antworten, die wir geben könnten, wären falsche Worte.“ Was bleibe, sei nur „der laute Schrei des Schweigens“.

Bei Kusel in der Pfalz waren am Montag bei einer Verkehrskontrolle eine 24 Jahre alte Polizeianwärterin und ein 29 Jahre alter Oberkommissar erschossen worden. Die beiden Tatverdächtigen, ein 32- und ein 38-Jähriger Saarländer, sitzen wegen des Vorwurfs des gemeinschaftlichen Mordes und der gewerbsmäßigen Jagdwilderei in Untersuchungshaft.

© dpa-infocom, dpa:220204-99-974572/2