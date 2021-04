Saarbrücken

Erotisches Bild in Lebensgröße löst Polizeieinsatz aus

Ein lebensgroßes Poster von einer Frau in erotischer Pose hat in Saarbrücken einen Polizeieinsatz ausgelöst. Für eine Zeugin aus der Nachbarschaft habe das Bild so ausgesehen, als habe sich jemand in dem Schlafzimmer erhängt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Auch die alarmierten Polizisten schlossen dies bei dem Einsatz am Dienstag zunächst nicht aus und öffneten mit einem Generalschlüssel die leere Wohnung.