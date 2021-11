Saarbrücken

E-Roller: 19-Jährige verletzt sich betrunken und auf Drogen

Eine 19-Jährige hat unter Alkohol- und Drogeneinfluss auf ihrem E-Roller einen Verkehrsunfall verursacht und sich dabei schwer verletzt. Durch einen Sturz mit dem E-Roller krachte sie auf einer Straße in Saarbrücken in zwei am Fahrbahnrand parkende Autos, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte.