Archivierter Artikel vom 13.04.2020, 16:40 Uhr

Hahn

Erntehelfer auf Hunsrück-Flughafen Hahn angekommen

Rund 160 dringend benötigte Erntehelfer aus Rumänien sind am Montag auf dem Hunsrück-Flughafen Hahn angekommen. Noch am Abend werde aus Kroatien ein weiteres Flugzeug mit etwa 125 Saisonarbeitern erwartet, sagte Christoph Goetzmann von der Hahn-Geschäftsführung. Nach einem Gesundheitscheck hätten am Montag alle einreisen können. „Niemand war auffällig“, sagte Goetzmann. Im Laufe der Woche würden drei bis vier weitere Flüge erwartet.