Archivierter Artikel vom 08.06.2020, 12:30 Uhr

Rheinland-Pfalz

Erneut wenige Coronavirus-Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz – noch 204 aktuelle Infektionen

In Rheinland-Pfalz sind am Montag erneut nur wenige Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Im Vergleich zum Sonntag erhöhte sich die Gesamtzahl der seit Beginn der Pandemie mit dem Erreger Sars-CoV-2 Infizierten um 2 auf 6777, wie das Gesundheitsministerium in Mainz mitteilte.