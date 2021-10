Mainz

Erneut Streiks der Busfahrer in Rheinland-Pfalz

Die Gewerkschaft Verdi hat die Fahrer und Fahrerinnen privater Busunternehmen in Rheinland-Pfalz am Freitag erneut zu einem eintägigen Streik aufgerufen. Der Ausstand sollte bis Schichtende am Freitagabend andauern, wie Verdi mitteilte.