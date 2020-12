Archivierter Artikel vom 12.06.2020, 12:30 Uhr

Mainz

Erneut geringer Anstieg von Corona-Infektionen

Die Zahl der seit Beginn der Corona-Pandemie bestätigten Infektionen in Rheinland-Pfalz ist am Freitag um 4 auf 6823 gestiegen. Mit oder an Covid-19 sind 231 Menschen gestorben, wie das Gesundheitsministerium in Mainz am Freitag berichtete (Stand 10.15 Uhr). Seit Dienstag ist kein neuer Todesfall dazu gekommen. Aktuell sind 175 Menschen im Land mit dem Virus infiziert, 6 weniger als am Donnerstag. Insgesamt 6417 Menschen gelten als genesen (plus 10).