Ludwigshafen

Erneut gerät Chemikalie in den Rhein: Ermittlungen laufen

Innerhalb weniger Tage ist bei dem dem weltgrößten Chemiekonzern BASF mit Sitz in Ludwigshafen erneut eine Chemikalie in den Rhein gelangt. Wie die Wasserschutzpolizei am Samstag mitteilte, waren beim Umschlag der Ladung eines Tankmotorschiffs etwa 100 Liter Hexamethylendiamin in den Rhein geflossen. Ursache für den Vorfall am Stammwerk des Konzerns am Freitagabend sei vermutlich ein technischer Defekt an Bord des Tankschiffes gewesen. Bei der Chemikalie handle es sich „um einen schwach wassergefährdenden Stoff“. Staatsanwaltschaft und Polizei ermittelten wegen einer Gewässerverunreinigung, hieß es.