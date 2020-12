Archivierter Artikel vom 06.09.2020, 11:30 Uhr

Luxemburg

Erneut Geldautomat in Luxemburg gesprengt

In Luxemburg ist erneut ein Geldautomat gesprengt worden: in der Nacht zu Sonntag in Pommerloch. Wie die Polizei mitteilte, flüchteten die Täter „wahrscheinlich in Richtung Belgien“. Zur Beute und zur Schadenshöhe gab es keine Angaben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.