Erneut gehen Heuballen in Contwig in Flammen auf

Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus: In der Pfalz brennt es zweimal an derselben Stelle.

ARCHIV – Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr fährt mit Blaulicht zu einem Einsatz. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Contwig (dpa/lrs). 90 Heuballen haben in Contwig im Kreis Südwestpfalz gebrannt. Wie die Freiwillige Feuerwehr am Montagmorgen mitteilte, hatten sie am späten Sonntagabend auf einer Freifläche Feuer gefangen. Während der Löscharbeiten wurden die Anwohner über soziale Medien aufgefordert, Türen und Fenster geschlossen zu halten, da der Rauch in Richtung der Ortsgemeinde Contwig zog.

An derselben Stelle waren am 3. September 2023 schon einmal Heuballen in Brand geraten. Laut Polizei wird nun Brandstiftung nicht ausgeschlossen. Die aktuelle Schadensumme wird auf rund 5600 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt.