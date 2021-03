Kestert

Erneut Felsnasen-Sprengung nach Felssturz im Mittelrheintal

Nach dem Felsrutsch auf Europas meistbefahrene Güterzugstrecke im Welterbe Oberes Mittelrheintal am 15. März ist am Dienstag erneut eine Felsnase weggesprengt worden. Schon am vergangenen Sonntag hatte es bei Kestert nahe dem Loreley-Felsen eine solche Nachsprengung gegeben – nach der ersten Sprengung von lockerem Gestein am Samstag.