Rheinland-Pfalz

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist am Donnerstag ebenso wie am Vortag um 17 gestiegen. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie Ende Februar 7382 Menschen mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert, wie das Gesundheitsministerium in Mainz mitteilte. Aktuell sind 297 Menschen im Bundesland mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert.