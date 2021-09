Idar-Oberstein

Ermittlungen zur Tatwaffe von Idar-Oberstein dauern an

Die Ermittlungen zum tödlichen Angriff auf einen Tankstellen-Kassierer in Idar-Oberstein dauern an. Untersuchungen zur Herkunft der Tatwaffe liefen ebenfalls noch, teilte Oberstaatsanwalt Gerd Deutschler am Montag der Deutschen Presse-Agentur mit. „Tragfähige Ergebnisse gibt es insoweit noch nicht.“