Ermittlungen zu Deponieunglück bleiben eingestellt

Frankenthal/Heßheim (dpa/lrs) – Im Fall des Deponieunglücks mit zwei Toten in Heßheim bleiben die Ermittlungen eingestellt. Eine Beschwerde gegen die Einstellung sei am späten Donnerstag zurückgezogen worden, teilte die Staatsanwaltschaft Frankenthal am Freitag mit. Angehörige eines Verstorbenen hätten im März die Beschwerde eingelegt. Weitere habe es nicht gegeben.