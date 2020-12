Ermittlungen zu Deponieunfall mit zwei Toten eingestellt

Archivierter Artikel vom 05.03.2020, 09:20 Uhr

Frankenthal (dpa/lrs) – Eineinhalb Jahre nach dem Deponieunglück mit zwei Toten im pfälzischen Heßheim hat die Staatsanwaltschaft das Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt eingestellt. „Trotz sorgfältiger Ermittlungen konnte kein Nachweis erbracht werden für eine Straftat von einer lebenden Person“, sagte ein Sprecher der Anklagebehörde in Frankenthal am Donnerstag. Beim Umfüllen eines Kanisters in einen Tank war es am 21. August 2018 in dem Sonderabfallzwischenlager im Rhein-Pfalz-Kreis zu einer chemischen Reaktion gekommen. Dabei wurde hochgiftiger Schwefelwasserstoff freigesetzt, zwei Arbeiter starben.

Einer der Gründe für den Unfall war demnach die falsche Beschriftung des Tanks. Das Landeskriminalamt habe ermittelt, dass sich darin eine deutlich basische Flüssigkeit befunden haben muss, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Jedoch sei der Inhalt als „andere Säure“ gekennzeichnet gewesen. Es gehöre zur bitteren Wahrheit, dass die Männer möglicherweise noch leben könnten, wenn ein Lackmustest durchgeführt worden wäre, sagte der Sprecher. Vermutlich habe aber die falsche Etikettierung die Männer zu ihrem Handeln verleitet.

Wegen möglicher Ordnungswidrigkeiten wurde das Verfahren an die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD Süd) in Neustadt/Weinstraße abgegeben. Dies sei zunächst eine Vorsichtsmaßnahme, hieß es. Eine konkrete Ordnungswidrigkeit könne derzeit nicht benannt werden.

„Sollten uns von der Staatsanwaltschaft Unterlagen zur nachfolgenden Prüfung vorgelegt werden, so werden wir diese eingehend prüfen und gegebenenfalls bei unserer Arbeit berücksichtigen“, sagte eine Sprecherin der SGD Süd. Die Behörde habe seit dem Störfall eigene umfangreiche Untersuchungen vorgenommen und verfolge konsequent die Abarbeitung festgestellter Mängel in eigener Zuständigkeit.

Ein Sprecher der Süd-Müll als Betreiber des größten Zwischenlagers für Sonderabfälle in Rheinland-Pfalz sagte, die Justiz bestätige mit der Entscheidung aus ihrer Sicht, dass die Organisationsabläufe in Heßheim korrekt seien. Wie es zur falschen Beschriftung kam, sei nicht zu rekonstruieren. „Wir zermartern uns den Kopf. Es stört maßlos, dass man es nicht restlos aufklären kann“, meinte er. Ein mögliches Fehlverhalten der Arbeiter wollte er nicht kommentieren.

Zur Einstellung der langen und aufwendigen Ermittlungen habe unter anderem geführt, dass Zeugenaussagen nicht konkret genug gewesen seien, teilte die Justiz mit. Zudem existiere keine lückenlose Dokumentation, zu der auch keine Pflicht bestehe. „Der betreffende Container ist im Oktober 2017 eingegangen, der Unfall ereignete sich im August 2018. Dazwischen liegen viele Monate mit ständig ähnlichen Abläufen.“ Zeugen hätten eher abstrakte Erinnerungen gehabt.

„Die Kollegen der Verstorbenen aus dem Umfüllbereich des Sonderabfallzwischenlagers haben geschildert, dass die beiden bei der Ausübung ihrer Tätigkeiten immer sehr sorgfältig gehandelt hätten“, teilte die Staatsanwaltschaft der pfälzischen Stadt mit. „Es bestand demzufolge auch kein Anlass dafür, deren Tätigkeit zu kontrollieren.“

Die CDU-Opposition im Mainzer Landtag kündigte einen Berichtsantrag für den nächstmöglichen Umweltausschuss an. Die Partei wolle von der Landesregierung unter anderem wissen, warum die Ermittlungen eingestellt wurden, teilte ein Sprecher mit. Es gehe auch darum, dass etwa Feuerwehr und Rettungskräfte vor Ort wissen müssten, ob von weiteren Gefahren im Zwischenlager ausgegangen werden muss.

Den Untersuchungen zufolge war es beim Umfüllen des Inhalts eines 60-Liter-Kanisters in einen teilgefüllten, 1000 Liter fassenden Tank zu einer chemischen Reaktion gekommen. Der freigesetzte, stark toxische Schwefelwasserstoff führt bereits in außerordentlich niedrigen Konzentrationen zu einem „inneren Ersticken“. Bei dem Unfall starben ein Gruppenleiter und sein Mitarbeiter.