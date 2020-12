Archivierter Artikel vom 06.08.2020, 11:10 Uhr

Karlsruhe/Saarbrücken

Ermittlungen zu Brandanschlag von 1991 wieder aufgenommen

Rund 29 Jahre nach einem Brandanschlag auf eine Asylbewerberunterkunft im saarländischen Saarlouis hat die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen übernommen. Es bestehe der Tatvorwurf des Mordes an einem 27 Jahre alten Asylbewerber aus Ghana, des versuchten Mordes zum Nachteil von 18 Menschen sowie der Brandstiftung mit Todesfolge, teilte ein Sprecher des Generalbundesanwalts beim Bundesgerichtshof am Donnerstag in Karlsruhe mit.