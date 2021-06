Ermittlungen wegen verbotenen Motorradrennens

Ziel sei es gewesen, eine möglichst hohe Geschwindigkeit zu erreichen, so die Staatsanwaltschaft. Dabei sollen Teile des Rennens mit Helmkameras aufgezeichnet worden sein.

Am Mittwoch seien mehrere Wohnungen in beiden Bundesländern durchsucht und neun teils hochmotorisierte Motorräder, Motorradbekleidung und Datenträger sichergestellt worden. In zwei Wohnungen seien zudem geringe Mengen Betäubungsmittel vorgefunden worden. Außerdem wurde zwei Männern der Führerschein vorläufig entzogen. Die Auswertung des sichergestellten Beweismaterials dauere an.

