Ermittlungen wegen illegaler Spielautomaten

Ein Trio soll in Gaststätten illegale Spielgeräte aufgestellt haben. Nun haben Ermittler bei Durchsuchungen Beweismaterial sichergestellt.

ARCHIV - Eine Person sitzt an einem Spielautomat.

ARCHIV - Eine Person sitzt an einem Spielautomat. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Ludwigshafen (dpa/lrs) – In Ludwigshafen laufen Ermittlungen gegen drei Beschuldigte wegen der Aufstellung illegaler Spielautomaten in von ihnen betriebenen Gaststätten. Bei der Durchsuchung von zehn Gaststätten sowie Wohnobjekten seien 30 illegale Spielgeräte sowie 30.000 Euro Bargeld und andere Beweismittel sichergestellt worden, teilten die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern und das Polizeipräsidium Rheinpfalz am Donnerstag mit.

Gegen die drei Tatverdächtigen laufe ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts der gewerbsmäßigen unerlaubten Veranstaltung eines Glücksspiels, der Steuer- und Abgabenhinterziehung sowie der gewerbsmäßigen Fälschung technischer Aufzeichnungen. Bei den Durchsuchungen waren auch Steuerfahnder des Finanzamtes Neustadt an der Weinstraße involviert.