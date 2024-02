Ermittlungen nach tödlichem Unfall mit Karnevalswagen

ARCHIV – Der Polizei-Schriftzug steht auf einem Einsatzfahrzeug. Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

St. Goarshausen (dpa/lrs) – Nach dem tödlichen Unfall mit einem Karnevalswagen in St. Goarshausen dauern die Ermittlungen an. Nachdem Spuren gesichert wurden, stünden weitere Zeugenbefragungen an, sagte ein Polizeisprecher am Montag in Koblenz. Es dürfte noch einige Zeit dauern, bis die Unfallursache feststehe. Ein 20-jähriger Mann war am Samstag unter den fahrenden Karnevalswagen geraten. Er war noch am Abend im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen. Nach Polizeiangaben hatte sich der Unfall am frühen Abend, etwa eine Stunde nach Abschluss des Umzugs in der Stadt im Rhein-Lahn-Kreis ereignet. Zeugen des Vorfalls waren bei der Verbandsgemeinde von Seelsorgern betreut worden. St. Goarshausen liegt in der Nähe des berühmten Loreleyfelsens.

