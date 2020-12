Archivierter Artikel vom 08.06.2020, 13:10 Uhr

Ermittlungen nach mutmaßlichem Drohbrief an Politiker

Ludwigshafen/Mainz (dpa/lrs) – Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat wegen eines mutmaßlichen Drohbriefs an vier Kommunalpolitiker der Partei Die Linke in Landau Ermittlungen aufgenommen. Untersucht werde eine mögliche Bedrohung, sagte eine Sprecherin der Polizei am Montag. Bei dem Schatzmeister des Kreisverbands Landau/Südliche Weinstraße der Partei war am Samstag ein Brief unter anderem mit Patronen eingeworfen worden. Ein Sprecher des Innenministeriums sagte, mit den Betroffenen sei ein Sicherheitsgespräch geführt worden, ihre Wohnsitze würden regelmäßig bestreift. Das Landeskriminalamt mache nun eine Sicherheitsbewertung für die Kommunalpolitiker.