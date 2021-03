Saarbrücken

Ermittlungen nach möglichem Anschlagsversuch eingestellt

Knapp elf Monate nach einem mutmaßlichen Anschlagsversuch auf den saarländischen Innenminister Klaus Bouillon (CDU) sind die Ermittlungen wegen Verdachts des versuchten Mordes eingestellt worden. Trotz aufwendiger Ermittlungen hätten keine Hinweise auf die Identität eines möglichen Täters erlangt werden können, teilte die Generalstaatsanwaltschaft in Saarbrücken am Mittwoch in Saarbrücken mit.