Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. (zu dpa: «Ermittlungen nach Fund zweier Leichen in der Eifel») Foto: Lino Mirgeler/DPA

Niederdürenbach (dpa) – Nach dem Fund zweier Leichen in der Eifel dauern die Ermittlungen an. Das sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Die zwei Leichen waren am Sonntag in der Nähe der kleinen Ortsgemeinde Niederdürenbach entdeckt worden. Nach Mitteilung der Polizei vom Sonntagabend waren die Umstände des Todes der beiden Menschen zunächst unklar.

Die Polizei äußerte sich zunächst weder zum Alter noch zum Geschlecht der beiden Toten. Auch wie die beiden im Landkreis Ahrweiler bei Koblenz entdeckten Menschen ums Leben kamen, dazu gab es zunächst keine Auskünfte.

Der Fund der Leichen sei der Polizei am Sonntagmorgen gegen 8 Uhr gemeldet worden, hieß es. Einsatzkräfte hätten sich direkt zum Fundort begeben. Die Kriminalpolizei Koblenz nahm noch am Sonntag die Ermittlungen auf. Die Polizei bat Zeugen, die Hinweise geben könnten, sich zu melden.