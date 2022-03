Bernkastel-Kues

Moseltal

Ermittlungen nach Brand in leerstehendem Gebäude

Nach einem Brand im Treppenhaus eines leerstehenden Gebäudes hat die Polizei in Bernkastel-Kues Ermittlungen gegen einen Jugendlichen eingeleitet. In der Vergangenheit hätten sich häufiger Jugendliche unerlaubt in dem Gebäude aufgehalten, teilte die Polizei am Dienstag mit. Eine Selbstentzündung oder ein technischer Defekt habe als Brandursache schnell ausgeschlossen werden können.