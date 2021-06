Saarbrücken

Ermittlungen nach Bombendrohung am Flughafen Saarbrücken

Nachdem ein anonymer Anrufer einen größeren Polizeieinsatz am Flughafen Saarbrücken ausgelöst hat, dauern die Ermittlungen an. Es sei ein Ermittlungsverfahren gegen den Anrufer eröffnet worden, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Weitere Hintergründe, etwa ob der Anrufer bereits gefasst ist, konnte der Sprecher aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nicht nennen.