Hahn

Ermittlungen am Flughafen Hahn dauern wohl bis 2022

Die vor etwa einem Jahr begonnenen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Koblenz am Hunsrück-Flughafen Hahn sind noch lange nicht abgeschlossen. „In diesem Jahr ist nicht mehr mit einem Verfahrensabschluss zu rechnen“, teilte die Behörde der Deutschen Presse-Agentur mit. Nach einer Razzia im Juli 2020 bei „sechs am Flughafen Hahn tätigen Gesellschaften“ hatte die Staatsanwaltschaft zusammen mit der Steuerfahndungsstelle des Finanzamtes Trier gegen drei „Verantwortliche“ Ermittlungen aufgenommen. Deren unbestimmte Dauer ist laut Staatsanwaltschaft „unter anderem auf den großen Umfang der auszuwertenden digitalen und in Papierform vorliegenden Beweismittel zurückzuführen“.