Archivierter Artikel vom 27.04.2020, 16:00 Uhr

Mainz

Erklärung können nicht alle Minister im Plenum verfolgen

Die Regierungserklärung von Ministerin Malu Dreyer (SPD) am Mittwoch in Mainz können wegen des Infektionsschutzes nicht alle Minister live Plenum verfolgen. Aufgrund der Abstandsregelungen habe das Parlament nach einer Sitzung des Ältestenrats angeregt, die Teilnehmer aus der Regierung – wie schon im März – auf sechs zu beschränke, sagte der Sprecher des Landtags Marco Sussmann am Montag. „Welche Regierungsmitglieder an der Sitzung teilnehmen und in welcher Anzahl, entscheidet jedoch die Landesregierung selbst“ Grünen-Fraktionschef Bernhard Braun hatte darauf hingewiesen, dass bei der Regierungserklärung nicht alle Ressorts vertreten sein können.