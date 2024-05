Erinnerungskultur im Landtag: Ausstellung zeigt Ergebnisse von NS-Forschungsprojekt

Im rheinland-pfälzischen Landtag öffnet am Mittwoch, 12. Juni, die Ausstellung „Erinnerungskultur in Familien“. Sie zeigt die Ergebnisse eines vom Landtag beauftragten Forschungsprojektes, das den Umgang in rheinland-pfälzischen Familien mit der NS-Diktatur erforschte. Darunter befindet sich auch ein Schachspiel, das von einem KZ-Häftling aus gesammelten kleinen Holzstücken heimlich erstellt und ins KZ geschmuggelt wurde. Peter-Erwin Jansen (Hochschule Koblenz) Foto: Peter-Erwin Jansen (Hochschule Koblenz)