Saarbrücken

Erhöhte Wachsamkeit bei Geflügelhaltern im Saarland gefragt

Nach einem Ausbruch der Geflügelpest in der luxemburgischen Gemeinde Betzdorf bittet das saarländische Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz Geflügelhalter um erhöhte Wachsamkeit. Die um den Sperrbezirk eingerichtete Überwachungszone reiche bis in den rheinland-pfälzischen Landkreis Trier-Saarburg hinein, teilte Staatssekretär Sebastian Thul (SPD) am Donnerstag mit. Das Saarland sei zwar nicht Teil dieser Überwachungszone, in der eine generelle Stallpflicht für die Tiere gelte, dennoch sei wegen der Nähe besondere Vorsicht geboten.