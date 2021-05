Ergebnisse von Corona-Tests an Schulen jetzt auch digital

Im Saarland können die Ergebnisse der Corona-Schnelltests an Schulen jetzt auch digital erfasst werden: Möglich mache dies die Erweiterung der landeseigenen Bildungscloud „Online-Schule Saarland“ (OSS) um ein Coronatest-Modul, teilte das saarländische Bildungsministerium am Freitag mit. Damit würden nicht nur die Schulen entlastet. Kinder und Jugendliche könnten die Testzertifikate auch außerhalb der Schulen leichter nutzen, zum Beispiel beim Zugang zu Geschäften oder beim Vereinstraining.

Das neue System sei in den vergangenen Tagen bereits an 30 Schulen im Saarland erfolgreich getestet worden, teilte Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) mit. Jetzt werde es flächendeckend an über 300 Schulen gebracht, die die OSS nutzten. Zudem gebe es eine neue Anbindung der OSS an die Corona Warn-App des Bundes, über die die Testergebnisse optional per QR-Quode übertragen werden könnten.

Die Corona Warn-App des Bundes könne seit wenigen Tagen auch die Ergebnisse von Schnelltests anzeigen. Zum Start seien acht Partner an das überarbeitete System angeschlossen, darunter das saarländische Ministerium für Bildung und Kultur, hieß es.

© dpa-infocom, dpa:210507-99-507252/2